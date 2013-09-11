أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الفضيل جاهز للقمة

Google+ Print
عبد الفضيل جاهز للقمة عبد الفضيل جاهز للقمة

بات شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي جاهزا لمباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد أن شارك اللاعب في التدريبات الجماعية صباح الأربعاء.

وكان شريف عبد الفضيل قد تغيب عن التدريبات لمدة أسبوع كامل قبل أن يعود لدعم دفاع الأهلي قبل مباراة القمة.

وشارك اللاعب في مباراتي الأهلي السابقتين والتي فاز بهما المارد الأحمر على ليوبار الكونغولي ذهابا وإيابا، إذ عوض غياب أحمد فتحي بسبب الإيقاف في الأولى قبل أن يشارك كبديل في الثانية.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في مباراة حاسمة يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان الصعود رسميا إلى نصف النهائي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع