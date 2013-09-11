عبد الفضيل جاهز للقمة

بات شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي جاهزا لمباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد أن شارك اللاعب في التدريبات الجماعية صباح الأربعاء.

وكان شريف عبد الفضيل قد تغيب عن التدريبات لمدة أسبوع كامل قبل أن يعود لدعم دفاع الأهلي قبل مباراة القمة.

وشارك اللاعب في مباراتي الأهلي السابقتين والتي فاز بهما المارد الأحمر على ليوبار الكونغولي ذهابا وإيابا، إذ عوض غياب أحمد فتحي بسبب الإيقاف في الأولى قبل أن يشارك كبديل في الثانية.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في مباراة حاسمة يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان الصعود رسميا إلى نصف النهائي دون النظر إلى نتائج المنافسين.