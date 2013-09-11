تغريم عصام سلطان 40 ألف جنيه في قضية سب وقذف المستشار الزند

محكمة جنح الدقي تقضي ببراءة صحفيين بـ"المصري اليوم" من ذات التهمة.. وبراءة الزند من التقدم ببلاغ كاذب ضد سلطان

كتب : محمود الجارحي منذ 2 دقيقة

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى، بتغريم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه أخرى كتعويض للمدعي بالحق المدني المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لثبوت اتهامه بسب الأخير.

كما قضت المحكمة أيضا ببراءة شرين محمد ومحمد سمير الصحفيين بجريدة "المصري اليوم"، من ذات التهمة، وبراءة الزند من تهمة التقدم ببلاغ كاذب ضد عصام سلطان.

وكانت محكمة جنح الدقي حجزت الدعوى للحكم بعد إتمام سماع المرافعات من قبل دفاع المتهم والمدعي بالحق المدني، على خلفية توجيه المستشار الزند تهمة السب والقذف لعصام سلطان، عقب بيان كان سلطان نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" في السابع من يونيو الماضي، أورد فيه عبارات اعتبرها الزند سبا له.