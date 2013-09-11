أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

ضبط أكثر من 17 ألف طن قمح به "سوس" في بالبحيرة

Google+ Print
ضبط أكثر من 17 ألف طن قمح به "سوس" في بالبحيرة ضبط أكثر من 17 ألف طن قمح به "سوس" في بالبحيرة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الأربعاء 11-09-2013 11:30

تمكنت مباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد حبيب، مدير الأمن، وبرئاسة العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، من ضبط "محمد.ع.ر" 50 عامًا ـ أمين شونة "الأبعادية" بدمنهور، التابعة لإحدى شركات المطاحن، لحيازته وتخزينه بالشونة 15 ألف طن قمح محلى، لم يتم تدويره في أجولة، و2000 طن قمح بها "سوس" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 540.380 طن تم صرفها كحصص تموينية للمطاحن، في عدم وجود اللجان المختصة لتحديد درجات النظافة والنقاوة، وتم سحب عينات من الكميات المضبوطة لإرسالها للمعامل المختصة لفحصها.

تحرر محضر جنح مركز شرطة دمنهور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو