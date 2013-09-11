ضبط أكثر من 17 ألف طن قمح به "سوس" في بالبحيرة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الأربعاء 11-09-2013 11:30

تمكنت مباحث التموين بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد حبيب، مدير الأمن، وبرئاسة العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، من ضبط "محمد.ع.ر" 50 عامًا ـ أمين شونة "الأبعادية" بدمنهور، التابعة لإحدى شركات المطاحن، لحيازته وتخزينه بالشونة 15 ألف طن قمح محلى، لم يتم تدويره في أجولة، و2000 طن قمح بها "سوس" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 540.380 طن تم صرفها كحصص تموينية للمطاحن، في عدم وجود اللجان المختصة لتحديد درجات النظافة والنقاوة، وتم سحب عينات من الكميات المضبوطة لإرسالها للمعامل المختصة لفحصها.

تحرر محضر جنح مركز شرطة دمنهور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.