شهود عيان: قوات الأمن تلاحق مسلحين غرب مدينة رفح بسيناء

كتب : خالد الأمير الأربعاء 11-09-2013 11:40

صورة أرشيفية

أفاد شهود عيان لـ"الوطن"، صباح اليوم، أن القوات الأمنية، تلاحق عناصر مسلحة بمناطق ساحل البحر، والطريق الساحلي "رفح ـ ياميت"، وطريق "أبو شنار" غرب مدينة رفح، وكذلك عدد من الطرق بين "الشيخ زويد" و"رفح".

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