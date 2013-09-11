شهود عيان: قوات الأمن تلاحق مسلحين غرب مدينة رفح بسيناء

كتب : خالد الأمير الأربعاء 11-09-2013 11:40
أفاد شهود عيان لـ"الوطن"، صباح اليوم، أن القوات الأمنية، تلاحق عناصر مسلحة بمناطق ساحل البحر، والطريق الساحلي "رفح ـ ياميت"، وطريق "أبو شنار" غرب مدينة رفح، وكذلك عدد من الطرق بين "الشيخ زويد" و"رفح".
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