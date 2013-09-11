مصدر أمني في سيناء: تفجير مبنى مخابرات رفح تم بطريقة "أنصار بيت المقدس"

مصادر طبية في شمال سيناء: تم التعرف على هوية أحد شهداء الحادث الأربعة وجار التحقق من الآخرين بسبب تحول جثثهم إلى أشلاء

كتب : محمد مقلد الأربعاء 11-09-2013 11:44

صورة ارشيفية

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية في رفح الذي وقع صباح اليوم أسفر عن مقتل 4 جنود بينهم مجند يدعى محمود فوزي، وجار التحقق من هويات الثلاثة الآخرين لتحول جثثهم إلى أشلاء، كما أصيب 18 من بينهم 12 مجندا، إضافة إلى 6 مدنيين تأثرت منازلهم المجاورة للمبنى من شدة الانفجار، وتم نقلهم لمستشفى رفح لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني بالمحافظة إنه عقب تفجير السيارة المفخخة أطلق المسلحون قذيفتي "آر بي جي" على المبنى، لافتا إلى أن المعاينة الأولية ترجح أن أحد الانتحاريين كان يقود السيارة بعد تلغيمها بمواد شديدة الانفجار، وهي الطريقة التي تشتهر بها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت تبنيها حادث تفجير موكب وزير الداخلية.

ومن جانبها، بدأت قوات الصاعقة والعمليات الخاصة تمشيط المنطقة المحيطة بمكان الانفجار، وحلقت طائرة فوق المنطقة بالكامل، في محاولة لمحاصرة من أطلقوا قذائف "آر بي جي" والقبض عليهم.

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