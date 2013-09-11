أنجلينا جولي صاحبة الـ18 وشما تضيف كلمات عربية جديدة إلى جسدها

كتب : مروة مدحت الأربعاء 11-09-2013 10:50

ظهرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي على أحد شواطئ مدينة سيدني في أستراليا، أثناء ذهابها لاستقلال تاكسي مائي بحسب ما ذكرته جريدة "ديلي ميرور" البريطانية، وهي ترتدي "تيشرتا" أسود واسعا ذا أكمام قصيرة، كشف عن وشم جديد وضعته على ساعدها.

ويحوي الوشم الجديد كلمات غير واضحة باللغة العربية على الساعد الأيمن للنجمة، التي اختارت أن تضعه أسفل الوشم السابق المكتوب أيضا باللغة العربية ويحمل كلمة "العزيمة"، والتقطته عدسات الكاميرات.

واختارت جولي صاحبة الـ18 وشما على جسدها بحسب الصحيفة، أن تضع الوشم الجديد بخط صغير نسبيا مقارنة بباقي الأوشام التي تعودت رسمها على ظهرها وذراعيها.

جدير بالذكر أن الفنانة الأمريكية تتواجد الآن في مدينة سيدني لإكمال تصوير فيلمها الجديد، الذي يحكي قصة بطل الحرب العالمية الثانية لو زامباريني، وتشارك أنجلينا في بطولته وتقوم بإخراجه في نفس الوقت.