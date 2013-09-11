راقص الباليه جوزيه مونتالفو يفوز بجائزة أفضل عرض فني

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-09-2013 11:15

حصل راقص الباليه الإسباني، جوزيه مونتالفو، الذى تميز في الرقص المعاصر في منتصف الثمانينات، على جائزة أفضل عرض أجنبي عرض في إيطاليا، خلال حفل جوائز المسرح الإيطالي، التي تعادل جوائز موليير الفرنسية المسرحية، عن عرض الباليه "دون كيشوت دي تروكاديرو".

وهذا الباليه، الذي شارك فيه 14 راقصا وراقصة، مأخوذه قصته من روايه للكاتب الإسباني ميجل سرفانتيس، الذي ولد في عام 1547 وتوفي في عام 1616، والذي ألف روايته في عام 1617، وهو الباليه التاريخي الذي عرض في عام 1869 من قبل ماريوس بونيبا، على أنغام موسيقى مونتالفو، والذي يعد من روائع فن الباليه في العالم.