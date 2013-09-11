يوسف شعبان بعد محضر التصادم: لست مخطئا.. ولم اعرف ان الضابط حرر محضرا ضدي

كتب : وفاء بكر منذ 23 دقيقة

أكد الفنان يوسف شعبان لـ"الوطن" بعد اخلاء سبيله بعد حادث التصادم بالسيارة الذي وقع بينه وبين ضابط بالقوات المسلحة أن الضابط هو المخطئ.

وأضاف: "كنت في طريقي الي العين السخنة والطريق ملئ بالمنحنيات وكنت اقود علي السرعة المتعارف عليها في هذا المكان، في حين كان يأتي الضابط الذي وقع بيني وبينه التصادم علي سرعة 180 مما جعله يتصادم بسيارتي وهشم لي الجانب الأيمن من السيارة بالكامل ودارت بي السياره مرتين واصبت ببعض الاصابات الطفيفة وهو نفس الامر الذي حدث له".

وعن التحقيقات قال "لم أكن أعلم أنه حرر محضرا ضدي ولكني علمت ان السيارة ملك لوالده وليس له، مما جعله يسرع الي النيابة العسكرية لتحرير محضر ضدي، وتوجهت بالإدلاء بأقوالي، وما زالت التحقيقات جارية".