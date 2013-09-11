فرصة الحمل أثناء الرضاعة ضعيفة

بعض السيدات يتأخر لديهن الحمل الثانى، دون أسباب واضحة، حيث أرسلت قارئة إلى اليوم السابع تقول: أنا سيدة لدى طفل واحد عمرة عام ونصف، وأريد تكرار الحمل مرة أخرى ذهبت لعدة طبيبات وأجريت عدة تحاليل منها: الغدة الدرقية، وهرمون الحليب، والـ : fsh و lh، وكلها سليمة

فما سبب تأخر الحمل وما الطرق الأخرى التى يمكن أن تساعدنى على حدوثه؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:

ننصح السيدة أولا بضرورة التوقف عن تناول المنشطات والإبر التفجيرية فورا فمن الطبيعى أن يتأخر الحمل إلى انتهاء فترة الرضاعة، والتى تمتد إلى عام ونصف تقريبا بعد الولادة وهى المدة التى يحتاجها الجسم لكى تنتظم هرموناته جميعا.

مع العلم أنه حتى فى حالة فطام الطفل فإن فرص الحمل طوال تلك الفترة تظل ضعيفة، نظرا لعدم انتظام الهرمونات وخاصة هرمون اللبن.

وتناول أى أدوية لتنشيط البويضات يؤدى إلى أعراض جانبية سيئة، لا داعى لها لذا ننصح السيدة بعدم التعجل أو القلق.