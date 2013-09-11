أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احرصى على تناول البيض والعدس والجمبرى أثناء "الريجيم"

Google+ Print
احرصى على تناول البيض والعدس والجمبرى أثناء "الريجيم" احرصى على تناول البيض والعدس والجمبرى أثناء "الريجيم"

السعى إلى الحصول على جسم رشيق قد يعرض لكثير من المخاطر نتيجة الطرق الخاطئة والمنحرفة التى يتبعها البعض فى الوصول إلى تلك الحالة، وتعتبر مشكلة التجويع من أكثر المشاكل المنتشرة بشده حاليا فى نظم " الريجيم"الغذائية.

أكد الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن الأنظمة الغذائية والتى يتبعها الكثيرون ولا تحتوى على كثير من الأطعمة تؤدى إلى ضعف الجسم وليس إفقاده للوزن.

فالتقليل من تناول النشويات بحجة أنها السبب الرئيسى فى زيادة الوزن يؤدى إلى وجود مشاكل كثيرة بالجسم، فالتمثيل الغذائى لبعض الفيتامينات، لا يتم إلا بوجود الكربوهيدرات أو النشويات الموجودة بتلك الأطعمة وعدم تناولها يؤدى إلى فقدانها بصورة كبيرة ودون الاستفادة منها.

وأضاف عيد أن هناك عددا من الأطعمة لابد من تناولها خلال "الريجيم"، وهى أطعمة مفيدة وصحية وتساعد على تقليل الوزن ومنها، اللحوم الحمراء، على أن تكون مسلوقة أو مشوية وأن تكون منزوعة الدهن، إضافة إلى البيض والجمبرى والعدس.

وقال عيد، إن تلك الأطعمة على الرغم من اختلافها نباتيا كانت أو حيوانية، إلا أنها تحتوى على كثير من الألياف التى تلعب دور كبير فى تقليل الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365