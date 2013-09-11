احرصى على تناول البيض والعدس والجمبرى أثناء "الريجيم"

السعى إلى الحصول على جسم رشيق قد يعرض لكثير من المخاطر نتيجة الطرق الخاطئة والمنحرفة التى يتبعها البعض فى الوصول إلى تلك الحالة، وتعتبر مشكلة التجويع من أكثر المشاكل المنتشرة بشده حاليا فى نظم " الريجيم"الغذائية.

أكد الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن الأنظمة الغذائية والتى يتبعها الكثيرون ولا تحتوى على كثير من الأطعمة تؤدى إلى ضعف الجسم وليس إفقاده للوزن.

فالتقليل من تناول النشويات بحجة أنها السبب الرئيسى فى زيادة الوزن يؤدى إلى وجود مشاكل كثيرة بالجسم، فالتمثيل الغذائى لبعض الفيتامينات، لا يتم إلا بوجود الكربوهيدرات أو النشويات الموجودة بتلك الأطعمة وعدم تناولها يؤدى إلى فقدانها بصورة كبيرة ودون الاستفادة منها.

وأضاف عيد أن هناك عددا من الأطعمة لابد من تناولها خلال "الريجيم"، وهى أطعمة مفيدة وصحية وتساعد على تقليل الوزن ومنها، اللحوم الحمراء، على أن تكون مسلوقة أو مشوية وأن تكون منزوعة الدهن، إضافة إلى البيض والجمبرى والعدس.

وقال عيد، إن تلك الأطعمة على الرغم من اختلافها نباتيا كانت أو حيوانية، إلا أنها تحتوى على كثير من الألياف التى تلعب دور كبير فى تقليل الوزن.