ارتفاع السكر بالدم يؤدى إلى تصلب الشرايين

قال الدكتور محمد نصر أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب، إن مرض السكر من الأمراض التى تؤثر على صحة سلامة القلب، لأن ارتفاع السكر فى الدم يؤثر على الشرايين الرئيسية بالجسم ويحدث تصلب الشرايين، لافتا إلى أن السكر يؤدى إلى ارتفاع نسبة الدهون بالدم ويقلل من حيوية الخلايا بالشرايين، مما يؤدى إلى ترسيب الدهون على جدران الخلايا فتستحوذ الدهون على حيز كبير من تجويف الشرايين المسئولة عن سريان الدم ثم يقل الدم المتجه إلى أعضاء الجسم وتزداد درجة تصلب الشرايين.

أضاف نصر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن المريض الذى لديه ارتفاع دائم فى نسبة السكر فى الدم والمدخنين، تكون نسبة إصابتهم لتصلب الشرايين عالية، مشيرا إلى أن أعراض تصلب الشرايين متنوعة منها التصلب الخفيف للشرايين التاجية للقلب نتيجة الضيق فى الشريان التاجى الذى يؤدى إلى حدوث ذبحة صدرية، ويظل المريض دون أعراض وإذا قام بمجهود عضلى تزيد ضربات القلب ويصبح بحاجة إلى كمية أكبر من التنفس.

أكد نصر أن ارتفاع السكر فى الدم يؤثر على الشرايين الطرفية الصغيرة مما يؤدى إلى تصلب شرايين القدمين، وتنخفض كمية الدم المتجهة إلى الساقين فتحدث ألم أثناء السير بالقدم، وحينها يتغير لون أطراف القدم ومن الممكن أن تحدث "الغرغرينا" بالقدم.

> ونصح نصر بالامتناع عن التدخين وتثبيت نسبة السكر فى الدم والابتعاد عن أكل الدهون، وأكل السلطة الخضراء واللحوم البيضاء لتفادى تجنب الإصابة بتصلب الشرايين.

>