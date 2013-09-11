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"حماس": مصر تغلق معبر رفح اليوم لدواعٍ أمنية

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"حماس": مصر تغلق معبر رفح اليوم لدواعٍ أمنية "حماس": مصر تغلق معبر رفح اليوم لدواعٍ أمنية

كتب : أ ف ب منذ 38 دقيقة

أكد مسؤول في حكومة "حماس" أن السلطات المصرية أغلقت اليوم معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لدواعٍ أمنية.

وقال ماهر أبوصبحة مدير عام المعابر في حكومة "حماس"، في بيان أصدرته وزارة الداخلية في ، إن "الجانب المصري أبلغنا رسميا بإغلاق معبر رفح البري لهذا اليوم (...) وعزا إغلاق المعبر للأوضاع الأمنية والأحداث الجارية في رفح المصرية".

وقُتل ثلاثة جنود على الأقل وأصيب ثمانية آخرون اليوم في هجومين في سيناء على مواقع للجيش، الذي يقوم منذ أيام بحملة واسعة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.

وتشهد العلاقات بين و"حماس" توترا، وتواجه الحركة التي تسيطر على قطاع غزة اتهامات من وسائل إعلام مصرية بالتورط في الشأن الداخلي والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.

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