جماعة”أنصار بيت المقدس” تعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش في سيناء

اعترفت جماعة “أنصار بيت المقدس”، بتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنه تم تدمير سيارة (لاندكروزر) تابعة للجيش فى عملية استهداف لإحدى الحملات حين عودتها من عملياتها فى قرية اللفيتات، مما أدى لمقتل عدد من الضباط والجنود.

وقالت جماعة “أنصار بيت المقدس”، فى بيان اليوم الأربعاء، حمل عنوان “بيان بخصوص الحملة العسكرية الموسعة على أهالى سيناء”، إنه تم تدمير همر عسكرى بعبوة ناسفة فى عملية استهداف لحملة متوجهة من الشيخ زويد إلى قرية الجورة، مما أدى لمقتل 6 من عناصر القوات الخاصة، مضيفة: “تم استهداف ثلاث مدرعات بعبوات ناسفة، مما أدى إلى إعطابها ولم نتمكن من معرفة عدد القتلى أو الجرحى”.