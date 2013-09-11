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أمير عربي يدفع 500 ألف دولار لمقابلة Kristen Stewart لـ15 دقيقة

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أمير عربي يدفع 500 ألف دولار لمقابلة Kristen Stewart لـ15 دقيقة أمير عربي يدفع 500 ألف دولار لمقابلة Kristen Stewart لـ15 دقيقة

كشف منتج فيلم "12.12.12" Harvey Weinstein، خلال ترويجه لفيلمه، ضمن فعاليات مهرجان "تورونتو" السينمائيّ، أنّ أحد الأمراء العرب دفع 500 ألف دولار مقابل اجتماع بالممثلة Kristen Stewart لمدّة 15 دقيقة.

وقال Harvey Weinstein إنّ أميراً من الشرق الأوسط أراد رؤية Kristen Stewart، ولو للحظة، وخاطبه لهذه الغاية.

قال Harvey Weinstein إنّه نقل بدوره الطلب إلى Kristen Stewart، التي أجابت بالسؤال:"كم؟"، حيث بدأ Weinstein بالنقاش مع الأمير ليتّفق الطرفان على لقاء Stewart مع معجبها الشرقيّ، إذا تبرّع بـ 500 ألف دولار لضحايا إعصار "ساندي".

وبالفعل، قابلت النجمة الأمير لمدة 15 دقيقة فقط، مقابل نصف مليون دولار.

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سيدتي