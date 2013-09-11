كليب Miley Cyrus يحطم الأرقام القياسية بعد ظهورها عارية

يبدو أن المغنية Miley Cyrus قد تخطت جميع الحدود، بعد أن ظهرت عارية تماماً في فيديو أغنيتها الجديدة "Wrecking Ball"، لتزيد بذلك الجدل حول أسلوبها الفني الجديد، الذي اعتمدته بعد أن كانت مشهورة بالطفلة "هانا مونتانا".

وأطلقت المغنية البالغة من العمر 20 عاماً "فيديو" أغنيتها الذي تظهر في بدايته، في لقطات قريبة من الوجه، ثمّ تظهر وهي ترتدي ملابس داخلية، وهي تتأرجح فوق كرة حديدية عملاقة من النوع الذي يستخدم عادة لهدم الأبنية، ثمّ في لقطات لاحقة تظهر في نفس المشهد عارية تماماً.

وحققت Miley Cyrus رقماً قياسياً جديداً لجهة عدد المشاهدين

خلال 24 ساعة، إذ فاق الـ12.3 مليون مشاهد.