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من هم أكثر النجوم متابعة على تويتر؟

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من هم أكثر النجوم متابعة على تويتر؟ من هم أكثر النجوم متابعة على تويتر؟

يستمر الصراع بين نجوم الغناء والموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي العالم بشكل عام على التربع على عرش موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
فهذا العرش، لا يدل فقط على شعبية الفنان، إنما هو يمكّنه الترويج بصورة أسرع لأعماله، وتكون لديه مقدرة أكبر على التأثير في معجبيه.
وفي الأعوام الماضية، المنافسة دائماً كانت تحتدم بين النجمين Lady Gaga والمغني الكندي Justin Bieber، لكن هذا العام دخلت Katy Perry دائرة المنافسة لتزيح Gaga عن عرشها وتقلق راحة Bieber فالنجمة كانت في المرتبة الأولى كأكثر النجوم متابعة لعام 2013، لكن عاد النجم الكندي ليحتل هذه المرتبة بأكثر من 44 مليون متابع له.


أما أكثر النجوم متابعة على تويتر فهم:


1- Justin Biebern بعدد متابعين 44,269,454
2- Katy Perry بعدد متابعين 42,386,560
3- Lady Gaga بعدد متابعين 40,061,054
4-Taylor Swift بعدد متابعين 33,750,120
5-Britney Spears بعدد متابعين 31,619,545
6-Rihanna بعدد متابعين 31,527,283
7- Justin Timberlake بعدد متابعين 25,468,489
8- Jennifer Lopez بعدد متابعين 23,306,602
9- Shakira بعدد متابعين 22,052,395
10- Ellen DeGeneres بعدد متابعين 21,981,055

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