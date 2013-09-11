جماليّة البساطة في منزل النجمة Jessica Simpson

Jessica Simpson مغنيّة بوب أمريكيّة، أصدرت عدداً من "الألبومات" التي حققت رواجاً في عالم الغناء، كما أدّت بعض الأدوار التمثيلية.وهي تمتلك شهرةً واسعة تتجاوز حدود "بلاد العم سام".

"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الذي يقع في حيّ "بفرلي هيلز" الراقي، والذي عرضته أخيراً للبيع مقابل 7.995 مليون دولار أمريكيّ:

يحيل البناء الخارجي لهذا المنزل المؤلف من طبقتين إلى القصور الأوروبيّة القديمة، فيمتدّ على مساحة 5,500 قدم مربّع، ويضمّ 5 غرف نوم و6 حمّامات، بالإضافة الى حوض سباحة، كما تتألّف واجهاته من النّوافذ التي تمتدّ من الأرض إلى السّقف، ما يسمح بدخول أشعة الشّمس مباشرةً إلى دواخله.

وترسم الألوان الرائقة ديكور غرفة المعيشة، وتفترشها سجّادة تتكئ إليها أريكة، فضلاً عن مقعدين يغطيهما القماش الأبيض، وتتوسّطها طاولة من الخيزران الأبيض تتموضع قبالة الموقد الذي تعلوه مرآة مُحاطة بإطارٍ خشب أنيق، كما تتدلّى من السّقف ثريا من الكريستال تنير الغرفة بواسطة الشّموع.

وفي إحدى الزّوايا المُطلّة على الحديقة، خصّصت المالكة ركناً أثّثته بطاولة من الخشب، تُحيطها كراسٍ يعود تصميمها إلى الطّراز الكلاسيكي.

وتجتمع الفخامة والأناقة في غرفة النّوم الرئيسة الفسيحة، حيث تنقسم إلى قسمين:الأول مخصّص للنّوم، ويحتضن سريراً مزدوجاً يحمل اللّون الرّمادي ويتمتع بظّهر من المُخمل المنجّد، كما يوجد الى كلّ جانب منه طاولة خشب تحملُ "أباجورة"، أمّا القسم الثّاني فيضمّ جلسة تشرف على الحديقة ويشغلها مقعدان أبيضان، لتسترخي على أحدهما المالكة وتتناول فنجان قهوتها عند الصّباح.

ويُسيطر الرخام الأبيض على الحمّام الرئيس الذي يتّألف من مغسلة تعلوها مرآة مُحاطة بإطار من الخشب الأبيض، كما علّقت إلى جانبه لوحة رُسمت باللّونين الأبيض والأسود.

وتحلّ الأناقة على غرفة الطّعام التي تستضيف 6 أشخاص، وتتألف من طاولة ذات سّطح خشب يحمل مزهرية وزوجاً من الشّمعدانات، كما تُحيطها كراسٍ مكسوّة بقماش مُخطّط.وتتدلّى من السّقف ثريا مصنوعة من الكريستال، لتضفي جوّاً خاصّاً على ديكورها.

وتتعدّد الخزائن المصنوعة من الخشب الأبيض في المطبخ، وتتوسّطه طاولة ذات سّطح خشب.

وتحيط بالمنزل حدائق تعدّ مسكناً لأنواع عدّة من النّباتات والأزهار المُلوّنة، ولا يغيب حوض السّباحة عنها، وهو مستطيل، يجاوره زوج من الكراسي المعدّة للاسترخاء والتنعّم بالشمس.

شاهدي أيضاً:

منزل Pamela Anderson صديق للبيئة