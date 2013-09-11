أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: القوات الحكومية السورية والمعارضة ارتكبا جرائم حرب مختلفة

Google+ Print
الأمم المتحدة: القوات الحكومية السورية والمعارضة ارتكبا جرائم حرب مختلفة الأمم المتحدة: القوات الحكومية السورية والمعارضة ارتكبا جرائم حرب مختلفة

قال محققو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت مجازر بحق مدنيين، وقصفت مستشفيات، ونفذت جرائم حرب أخرى، من خلال هجمات استهدفت استعادة سيطرتها على مناطق احتلتها قوات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر المحققون فى تقرير لهم أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة العربية، اليوم الأربعاء، أن قوات المعارضة ارتكبت هى الأخرى جرائم حرب مختلفة، بما فيها عمليات الإعدام واحتجاز الرهائن وقصف الأحياء المدنية.

وأشار المحققون الدوليون إلى أنهم تلقوا تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية فى سوريا، إلا أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاج نهائى بهذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365