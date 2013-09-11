الأمم المتحدة: القوات الحكومية السورية والمعارضة ارتكبا جرائم حرب مختلفة

قال محققو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت مجازر بحق مدنيين، وقصفت مستشفيات، ونفذت جرائم حرب أخرى، من خلال هجمات استهدفت استعادة سيطرتها على مناطق احتلتها قوات المعارضة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر المحققون فى تقرير لهم أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة العربية، اليوم الأربعاء، أن قوات المعارضة ارتكبت هى الأخرى جرائم حرب مختلفة، بما فيها عمليات الإعدام واحتجاز الرهائن وقصف الأحياء المدنية.

وأشار المحققون الدوليون إلى أنهم تلقوا تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية فى سوريا، إلا أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاج نهائى بهذا الشأن.