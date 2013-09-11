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المرصد السورى: مقتل 12 علويا و4 تركمان فى اعتداءات طائفية

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المرصد السورى: مقتل 12 علويا و4 تركمان فى اعتداءات طائفية المرصد السورى: مقتل 12 علويا و4 تركمان فى اعتداءات طائفية

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن 12 من أبناء الطائفة العلوية قتلوا أمس على يدى مسلحين من "جبهة النصرة" المتشددة فى ريف حمص الشرقى، فى حين قتل أربعة من التركمان السنة خلال عملهم فى قرية مسيحية.

وأوضح المرصد أن جبهة النصرة قتلت 12 علويا خلال سيطرتها لعدة ساعات على قرية فى ريف حمص الشرقى أمس الثلاثاء، حيث دارت اشتباكات عنيفة لاحقا بين جبهة النصرة وكتيبة مقاتلة من طرف والقوات النظامية من طرف آخر تمكنت القوات النظامية على إثرها من السيطرة على القرية مساء أمس.

وفى محافظة طرطوس، قتل مسلحون مجهولون فجر أمس عائلة من أربعة أشخاص، الأب والأم وطفليهما من سكان قرية المتراس التى يقطنها مواطنون من التركمان السنة، فى حين كانوا يعملون فى مزرعة تقع قرب قرية تنورين التى يقطنها غالبية من أتباع الديانة المسيحية. وتشهد تنورين الآن حالات نزوح عنها تخوفا من ردود أفعال على الجريمة بحق العائلة.

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مصر 365