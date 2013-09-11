طائرة خاصة تنقل 107 نازحين سوريين إلى ألمانيا

أقلعت طائرة ألمانية خاصة من مطار بيروت اليوم وعلى متنها 107 سوريين من النازحين إلى لبنان، لاستضافتهم فى ألمانيا.

كانت السلطات الألمانية قد أبدت استعدادها لاستضافة 500 نازح سورى على أراضيها للتخفيف من العبء الذى ينوء به لبنان من أعداد النازحين السوريين والفلسطينيين المتزايد.

يشار إلى أن لبنان طلب مرارا فى مؤتمرات دولية لتمويل احتياجات النازحين أن يتم توزيع النازحين على عدد من الدول، واستضافتهم لديها إلى حين انتهاء الأزمة السورية خصوصا وأن الأموال المخصصة فى مؤتمرات الدول المانح لم يصل منها إلى لبنان سوى مبالغ محدودة لا تفى بالغرض.

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