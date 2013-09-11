4 إصابات جديدة بـ"كورونا" فى السعودية ترفع عدد الإصابات لمائة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ما يرفع العدد الكلى للمصابين إلى مئة توفى منهم 47 شخصا.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكترونى أن الحالة الأولى لمواطن (22 عاما) مخالط لحالة مؤكدة بالفيروس، بمنطقة المدينة المنورة، والثانية لمواطن أخر (24 عاما)، يعمل فى القطاع الصحى بمنطقة المدينة المنورة أيضا". وأضافت أن ثالث الإصابات تعود "لمواطن بمنطقة الرياض، مخالط لحالة مصابة مؤكدة، أما الحالة الرابعة فهى لمواطن (47 عاما) فى منطقة الرياض أيضا".

ووفقا لأرقام الوزارة، ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 100 توفى 47 منهم منذ اكتشاف فيروس كورونا فى المملكة فى سبتمبر 2012.

وكانت أخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 52 شخصا من أصل 110 حالات مؤكدة فى العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا الذى يؤدى إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوى سريع.