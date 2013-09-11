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الأسرى المرضى يعلنون الإضراب الأحد المقبل احتجاجا على تردى أوضاعهم الصحية بغزة

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الأسرى المرضى يعلنون الإضراب الأحد المقبل احتجاجا على تردى أوضاعهم الصحية بغزة الأسرى المرضى يعلنون الإضراب الأحد المقبل احتجاجا على تردى أوضاعهم الصحية بغزة

أعلن الأسرى المرضى فى سجن "الرملة" عن البدء بخوض الإضراب عن الطعام، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على أوضاعهم الصحية المتردية.

وذكر الأسرى، فى رسالة مسربة من المعتقل، اليوم الأربعاء، أن أسرى "الرملة" أعلنوا فى برنامج نضالى تصاعدى البدء بالإضراب عن الطعام الأحد القادم، احتجاجا على أوضاعهم الصحية الخطيرة.

وأشارت الرسالة إلى وجود حالات مرضية مأساوية بأمس الحاجة إلى المتابعة وإجراء عمليات جراحية لهم، من مرضى مصابين بالأعيرة النارية وبالسرطان والسكرى والضغط والقلب.

وأوضحت أن إدارة السجون صعدت من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى من عزل انفرادى ومداهمات وتفتيشات وعقوبات جائرة، ما يجعل الوضع لا يحتمل ولا يمكن السكوت عليه، بالرغم من أوضاعهم الصحية الخطيرة.

وطالب الأسرى المرضى بالإفراج عن الحالات الخطيرة، والاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بوقف سياسة المداهمات والعقوبات الجماعية، وإعادة الأسرى المعزولين من زنازين العزل، ووقف سياسة منع الزيارات لعائلاتهم ونقل الأسرى إلى سجون بعيدة عن أماكن سكناهم، وتحسين العلاج، وإغلاق مستشفى الرملة حتى يتم الإفراج عنهم.
> ويقبع فى سجون الاحتلال نحو 5 آلاف أسير فلسطينى وسط ظروف "لا إنسانية" ومخالفة للمواثيق الدولية بينهم المئات الذين تعدت فترة اعتقالهم ربع القرن.

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مصر 365