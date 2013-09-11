وزير إسرائيلى يقتحم الأقصى ومعه عشرات اليهود المتطرفين والحاخامات

اقتحم وزير الإسكان الإسرائيلى أورى أريئيل، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى الخارجية، بحراسة شخصية وشرطية، بحسب بيان لمؤسسة الأقصى.

وقالت مؤسسة الأقصى، فى بيان، إن "وزير الإسكان الإسرائيلى، أورى أريئيل، اقتحم ودنس ساحات المسجد الأقصى الخارجية صبيحة اليوم بحراسة من قوات الاحتلال وحراسة حكومية، ونظم جولة امتدت نحو نصف ساعة فى أنحاء متفرقة من المسجد".

وأضافت، "وبالتزامن مع جولة الوزير الإسرائيلى، اقتحم ودنس الأقصى نحو 100 مستوطن برفقة عدد من الحاخامات، بالإضافة إلى 70 إسرائيليًا من الطلاب وكبار السن، ونظموا جولة تشبه ما يعرف باسم المسار التوراتى الذى تعتمده الجماعات اليهودية خلال اقتحامها للأقصى".

وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلى يهدف إلى تقسيم زمانى ومكانى فى المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود وتحويل ساحاته إلى ساحات عامة".

ولفتت إلى أن "ما يحدث فى المسجد الأقصى هو هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلى بدعم حكومى رسمى وممنهج، تشترك فيه كل أذرع الاحتلال الإسرائيلى، يهدف إلى تحقيق هدفين بالأساس، تنفيذ مرحلى لتقسيم زمانى فى المسجد الأقصى، وتحويل ساحات المسجد الأقصى، التى هى جزء لا يتجزأ من المسجد إلى ساحات عامة".

وبين الحين والآخر، يتعرّض المسجد الأقصى إلى اقتحامات يقوم بها مستوطنون متطرفون، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، مما يثير حفيظة الفلسطينيين، ويسفر عن اندلاع مواجهات بين الطرفين.