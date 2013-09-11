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10 حقائق وأرقام من مباراة مصر وغينيا

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10 حقائق وأرقام من مباراة مصر وغينيا 10 حقائق وأرقام من مباراة مصر وغينيا

بعد أن تغلب المصري على ضيفه الغيني في ختام مباريات المجموعة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2014 يستعرض FilGoal.com بعض الحقائق والأرقام من هذه المباراة.

- المنتخب المصري بات المنتخب الوحيد علي مستوي كل القارات الذي فاز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 2014.

- مباريات المنتخب المصري أمام نظيره الغيني عبر التاريخ لم تشهد خروج أي من الفريقين بشباكه نظيفة.

- بعد هدفه في شباك إكرامي بات أدم العبد ثاني لاعب في خلال عامين يسجل في مرماه في أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري بعد محمد النني الذي سجل في شباكه في مباراة وسيراليون عام 2011.

- محمد أبوتريكة لعب مباراته رقم 100 مع المنتخب المصري والتي شهدت تسجيله لهدفه الـ37 مع الفراعنة كما أنها ثالث ضربة جزاء يسجلها في هذه التصفيات.

- بهدفه في غينيا أنهى محمد صلاح دور المجموعات كهداف لتصفيات إفريقيا برصيد 6 أهداف.

- سجل عمرو زكي هدفه الأول مع منتخب مصر منذ هدفه في مرمى الجزائر عام 2009 في تصفيات كأس العالم الماضية.

- سجل حسام غالي هدفه الأول مع منتخب مصر منذ 7 سنوات، إذ سجل هدفه الأخير مع الفراعنة عام 2007 أمام في البطولة العربية.

- محمود عبد المنعم "كهربا" بات أصغر لاعب يشارك مع منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلي بعد أن لعب مباراته الأولى مع الفراعنة بعمر الـ19.

- منتخب مصر تمكن من التسجيل في كل المباريات الرسمية التي لعبها الفريق تحت قيادة بوب برادلي وهم 8، سجل الفريق 19 هدفا فيها منهم 12 عن طريق أبوتريكة ومحمد صلاح.

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