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شقيق المواطن المختفي في تركيا ينفي العثور عليه

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شقيق المواطن المختفي في تركيا ينفي العثور عليه شقيق المواطن المختفي في تركيا ينفي العثور عليه

نفى مالك الشحي الاشعات التي تداولها البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي بانه تم العثور على الشاب الاماراتي جاسم الشحي والذي فقد في تركيا اواخر شهر اغسطس الماضي.

وأكد مالك الشحي للـ " البيان " أن ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل عار من الصحة تماما وأن البحث عن جاسم ما زال جار وأنهم يتواصلون مع سفارة الدولة في تركيا ، التي تبذل كل الجهود في متابعة قضية اختفاء أخيه جاسم.

يذكر أن جاسم علي الشحي البالغ من العمر 33 عاماً، من سكان إمارة رأس الخيمة ، كان قد اختفى في ظروف غامضة، في مدينة اسطنبول التركية، بتاريخ 25 أغسطس الماضي،.

جاسم الشحي كان كثير التردد والسفر إلى تركيا لغرض العلاج، وقد غادر الدولة إلى مدينة اسطنبول بتاريخ 18 أغسطس الماضي، وخلال سفراته دائما ما يكون على اتصال مستمر معي ومع والدته ووالده، ليطمئنهم عن صحته وعن تفاصيل تمضية وقته، ولم يذكر خلال الأيام التي سبقت اختفاءه مواجهته أية مشاكل.
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