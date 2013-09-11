مسئول روسى: خوف أمريكا على إسرائيل دفعها لتأجيل الهجوم العسكرى على سوريا

رأى زعيم الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي اليوم الأربعاء، أن الخوف على إسرائيل من تداعيات إمكانية تفجير مخازن الأسلحة الكيماوية في سوريا دفع الولايات المتحدة الى تأجيل الهجوم العسكرى على سوريا .

ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية، عن جيرينوفسكى، قوله إن حل المسألة السورية يتطلب إحداث تغيير فى القيادة العليا إلى جانب إتلاف السلاح الكيماوي.

وأعلن جيرنوفسكي أنه سيؤيد بيانا سيصدره” الدوما” الروسي يدعو فيها الكونجرس وبرلمانات العالم إلى عدم إجازة ضربة عسكرية ضد سوريا وقال:” نحن سنؤيد البيان، لكن، إضافة إلى إتلاف السلاح الكيماوي في سوريا ينبغي علينا أن نقترح على القيادة السورية إجراء تغييرات في القيادة العليا ، وإقصاء الشخصيات التي تثير لدى العامة ردود فعل سلبية”.

أ ش أ