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الأهلي قد يفاجئ الزمالك بدومينيك

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الأهلي قد يفاجئ الزمالك بدومينيك الأهلي قد يفاجئ الزمالك بدومينيك

رغم أن كل المعطيات أشارت إلى أن الموريتاني دومينيك دا سيلفا مهاجم الأهلي سيغيب عن مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه المارد الأحمر قد يدفع به أمام غريمه.

وغاب دومينيك عن تدريبات الأهلي في الأيام العشرة الأخيرة بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام كندا.

كما دخل دومينيك في خلافات عديدة مع مدربه محمد يوسف بسبب عدم مشاركته باستمرار في المباريات، مما دفعه لطلب الرحيل من الأهلي.

وأفاد مراسل FilGoal.com أن يوسف قرر اصطحاب دومينيك إلى الجونة حيث يخوض مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك الأحد.

وأرجع يوسف اختيار دومينيك في القائمة المسافرة إلى الجونة إلى ظهوره بشكل طيب في مران الأربعاء قبل يوم واحد من سفر الفريق للغردقة.

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