Victoria Beckham أوَّل من يرتدي تصاميمها دائمًا

تقول المصممة البريطانيَّة Victoria Beckham أنَّها تصمم دومًا أزياءً تودُّ ارتداءها، وفي واقع الأمر اعتدنا على أن تكون هي أول من يرتدي تصاميمها, وكما يبدو أنَّها لن تطيق الانتظار لفترة أطول لترتدي تصاميمها التي عرضت مؤخرًا في أسبوع نيويورك للموضة.

حيث شوهدت Victoria Beckham البارحة متألِّقة بفستان سماويّ بتصميم واسع من مجموعة "Victoria by Victoria Beckham " لربيع وصيف 2014 في نفس اليوم الذي عرض فيه في أسبوع الموضة في نيويورك.

ونسَّقت Victoria فستانها مع حذاء "بوت" قصير باللون الأسود، وحقيبة سوداء صغيرة بنفس اللون.

من ستكون النَّجمة القادمة التي سترتدي هذا الفستان من Victoria Beckham برأيكِ؟