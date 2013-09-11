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«فاضل»: إجراءات مشددة وضباط شرطة ضمن الحجاج لمنع «الاحتكاكات السياسية»

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«فاضل»: إجراءات مشددة وضباط شرطة ضمن الحجاج لمنع «الاحتكاكات السياسية» «فاضل»: إجراءات مشددة وضباط شرطة ضمن الحجاج لمنع «الاحتكاكات السياسية»

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 13 دقيقة

قال المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، إن الحج هذا العام سيشهد إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع سلطات الأمن، لافتاً إلى أن المطار يستعين بأحدث الأجهزة الأمنية وأجهزة الكشف عن المفرقعات بعد تدريب الأطقم عليها، وأضاف لـ«الوطن» أنه سيتشاور مع رئاسة الوزراء لبحث السبل المتاحة لتأمين الحجاج المصريين بالأراضى للحيلولة دون وقوع أى احتكاكات بين الحجاج، بسبب المواقف السياسية للدول أو الاختلاف فى التوجهات بين حجاج الدولة الواحدة مثل ، مشيراً إلى وجود ضباط شرطة ضمن بعثة الحج المصرية.

«عبدالعال»: نطالب الأزهر بتوضيح خطورة تسييس موسم الحج.. و«غنيم»: توجيه ضربة عسكرية لسوريا قد يؤثر على الموسم

من جهته قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إنه بمجرد وصول الحجاج إلى الأراضى المقدسة تصبح مسئولية تأمينهم خاضعة للسلطات الأمنية السعودية، مشيراً إلى إمكانية مشاركة الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع السعودية فى تأمين الحجاج المصريين فى ظل الظرف الاستثنائى للحج هذا العام، كاشفاً عن أن الأحداث التى تمر بها مصر حالياً ستجعل الحجاج المصريين تحت رقابة شديدة من الأجهزة السعودية لمنع تسييس الموسم أو حدوث اشتباكات بين أبناء الوطن الواحد أو الدول المختلفة.

وأكد أن وزارة السياحة ستطلب من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تنظيم حملات توعية خلال الأيام القادمة عبر التليفزيون، لتوضيح خطورة الحديث فى السياسة أو الجدال خلال موسم الحج، لأن ذلك يؤدى لإفساد المناسك، ويدفع البعض لتحويل فريضة الحج إلى جبهة جديدة للمواجهة السياسية.

فيما نبه على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن الاحتمال القوى لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا قبل بداية موسم الحج، وما سيسفر عنه ذلك من قتلى وجرحى، قد يؤدى إلى تعاطف العديد من حجاج الدول الرافضة لتوجيه الضربة العسكرية مثل إيران ومصر والعراق، وأن البعض قد ينتهز أعداد الحجاج لإحداث بلبلة، خاصة أن أعداد الحجيج تقترب من 4 ملايين، وهو ما تضعه السلطات السعودية فى الاعتبار.

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