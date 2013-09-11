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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، باعتقال تسعة مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بعد اقتحام البلدة بآليات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل على حاجز عسكرى أثناء عودتهم من عملهم بمدينة جنين.

وفى ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس الجورة من مدينة الخليل واعتقلت مواطنا، ومن قرية بيت شرق جنين اعتقلت شابين آخرين.

كما نصبت حواجز عسكرية مفاجئة فى عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدات دورا ويطا وحلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت فى بطاقات راكبيها.. مما تسبب فى إعاقة مرورهم.

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