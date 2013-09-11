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نصيحة Taylor Swift لشفاه بلون جريء

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نصيحة Taylor Swift لشفاه بلون جريء نصيحة Taylor Swift لشفاه بلون جريء

من أفضل النَّصائح التي تتبعها نجمة هوليوود تايلور سويفت، والتي تعلَّمتها من خبراء التجميل العالميين، هي: وضع طبقتين من أحمر الشِّفاه بينهم طبقة من البودرة لمظهر جذَّاب يدوم طويلاً.
لذلك تنصح سويفت كلّ سيِّدة تعشق اللون الأحمر الجريء بأن تقوم بوضع طبقة من أحمر الشِّفاه الجاف، وتثبتها بمنديل، ثم تضع طبقة من البودرة على المنديل، وتضغط به على الشِّفاه، وأخيرًا قومي بوضع طبقة أخيرة من أحمر الشِّفاه باللون الأحمر الجريء والجميل، والذي سيدوم معكِ حتى نهاية اليوم.

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سيدتي