4 أطعمة تعيد شباب بشرتك

يعتبر تناول الأطعمة ذات الفوائد الغذائيَّة المرتفعة من أهم عوامل الحصول على بشرة أكثر نضارة وشباباً؛ ففوائد الأطعمة لا تنعكس على صحَّة الجسم فحسب، وإنَّما على صحَّة وجمال البشرة أيضاً.

"إنَّ البشرة لن تتمتَّع بالنَّضارة إلا إذا حصلت على الأطعمة التي تحتاجها، وبدلاً من إخفاء العيوب وترطيب البشرة الجافَّة، قومي بتجنُّب هذه المشاكل عن طريق تناول الطَّعام الصحيح".

واليكِ هذه الأطعمة التي تعيد بشرتكِ إلى سنّ الشَّباب:

1. اللوز

على الرُّغم من أنَّ اللوز معروف بكونه من المكسّرات، إلا أنَّه يُعتبر من الحبوب، إضافةً إلى أنَّه من الحبوب الغنيَّة بفيتامين (هـ) الذي يساعد في الوقاية من أشعَّة الشَّمس. وقد دلّت دراسة تم إجراؤها على سيِّدات، قمن بتناول 14 ملليغراماً من اللوز، أي ما يعادل 20 حبة، على أنهنَّ لم يُصبن بحروق مثل اللواتي لم يتناولن اللوز على الإطلاق.

إضافة إلى ذلك، فإنَّ فيتامين (هـ) يعتبر من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأشعة فوق البنفسجيَّة الضارة، ويساهم في إبقاء البشرة شابة على الدوام. ومن بدائل اللوز: زبدة الفول السوداني، والبروكلي.

2. الجزر

هل تقتصر فائدة الجزر على حفظ النظر؟! بالتأكيد لا، ففيتامين (A) الموجود في الجزر بكثرة له دور هام في تنقية البشرة من الحبوب والشوائب، إضافةً إلى أنَّه يساعد في منع الإنتاج الزَّائد من الخلايا في الطبقة الخارجيَّة للجلد، مما يبقي البشرة على شبابها مهما تقدَّم بها السَّن.

كل ما عليكِ هو شرب نصف كوب من الجزر يومياً لإبقاء بشرتك على شبابها، أو تناول بدائل الجزر ككوب من الحليب أو شريحة من الجبن الشيدر.

3. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تزيل الحبوب والتجاعيد الخفيفة. وقد أثبتت الدراسات أنَّ تناول ما يعادل نصف ملعقة من زيوت أوميجا 3، على مدى 6 أسابيع، يقلل من احمرار البشرة، ويجعلها أكثر شباباً ونضارة. ومن بدائل بذور الكتان: سمك السلمون، وعين الجمل.

4. الشاي الأخضر

قومي بشرب الشاي الأخضر السَّاخن، فهو يساعد في إفراز مادَّة تسمّى catechin، وهي من مضادات الأكسدة. وكلما قلت حرارة الشاي الأخضر تقلّ فاعليَّة مضادات الأكسدة فيه، لذلك يفضَّل تناوله ساخناً.

كما أشارت الدراسات إلى أنَّ تناول 6 فناجين من الشاي الأخضر يومياً يمكنه أن يعكس التأثير الضارّ لأشعَّة الشَّمس، من خلال إبطال مفعول التغيُّرات التي تطرأ على الجلد بعد التعرُّض للشَّمس.

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