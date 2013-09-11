أبرز خطوط موضة المكياج والشعر لربيع وصيف 2014

في حين نتحضّر لاستبدال موضة هذا الصيف بخريف وشتاء 2013- 2014 ، تعرض نيويورك خطوط الموضة العالميّة لربيع وصيف 2014.

تابعي هنا: بالصور .. خلاصة عروض أسابيع الموضة

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أما عن أحدث الخطوط التي ظهرت حتى الساعة وتحديداً فيما يخص الشعر والمكياج والأظافر فهي كانت على هذا الشكل:

بالنسبة للبشرة: أخذت البشرة اللون الفاتح والمشرق لبداية فصل الربيع، بمعنى اتركي بشرتك على لونها الأساسي أو ضعي كريم أساس من نفس الدرجة.

الخدود: منتعشة وحيويّة فألوان المرجان والمشمش والزهري هي التي زيّنتها للربيع المقبل.

العيون: لا يمكن أن تمر موضة لفصل ما من دون الكحل في العينين أو الآي لاينر أو حتى السموكي آيز أو المكياج الدخاني وعيون القطة، مع إضافة بسيطة هذا الموسم للآي لاينر الأبيض.

الشفاه: من الطبيعي أن تكون الشفاه منتعشة وحيويّة فاللون البرتقالي بتدرّجاته كان سيد الموقف مع استمراريّة للشفاه الحمراء من شتاء 2014.

الشعر: شعرك سيكون طبيعياً مرفوعاً على طريقة الكعكة الصغيرة أو مفروداً أو مضفراً ومزيّناً بالأزهار.

أخيراً: تميّزت موضة الأظافربتنوّعها إذ تجدين الأظافر المبرومة وتلك المربعة مع تصاميم وألوان جنونيّة.

شاهدي هذه الصور وشاركينا رأيك بموضة ربيع وصيف 2014.

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