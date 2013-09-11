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ياهو مكتوب تطرح تطبيقين لكرة القدم بنظام أندرويد

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ياهو مكتوب تطرح تطبيقين لكرة القدم بنظام أندرويد ياهو مكتوب تطرح تطبيقين لكرة القدم بنظام أندرويد

أعلنت ياهو مكتوب عن إطلاق منتجَين جديدين فى الشرق الأوسط، يعكسان مكانة كرة القدم كواحدة من أكثر الرياضات شعبية ومتابعة بين عشاق الرياضة ومستخدمى ياهو مكتوب على حد سواء.

وستطرح الشركة النسخة الخاصة بنظام أندرويد من تطبيقها العربى لكرة القدم والذى أطلقته سابقاً على أجهزة آيفون، بالإضافة إلى إطلاق "لعبة دورى ياهو فانتازى الممتاز" باللغتين العربية والإنجليزية.

واعتبرت ياهو إطلاق تطبيق أندرويد الجديد لكرة القدم باللغة العربية ليضع بين يدى هواة كرة القدم فى الشرق الأوسط ممن يستخدمون نظام أندرويد تطبيقاً عربياً يُمكّنهم من الاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة أخبار فرقهم الرياضية المفضلة، سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

وذكرت الشركة أن التطبيق يوفر خيارات واسعة للمشاركة بين المستخدمين من أجل التواصل وتبادل الأخبار والنتائج والمستجدات مع الأصدقاء المحبين لكرة القدم عبر فيسبوك وتويتر.

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