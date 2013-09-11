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أوبك: سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة رغم الانخفاض الحاد فى إنتاج ليبيا

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أوبك: سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة رغم الانخفاض الحاد فى إنتاج ليبيا أوبك: سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة رغم الانخفاض الحاد فى إنتاج ليبيا

قالت منظمة أوبك، إن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة رغم الانخفاض الحاد فى الإنتاج الليبى، وتوقعت مزيدا من التراجع فى حصتها من سوق النفط عام 2014؛ بسبب ارتفاع المعروض من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء فى المنظمة.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول فى تقرير شهرى أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.61 مليون برميل يوميا فى 2014 بانخفاض 320 ألف برميل يوميا عن 2013. كان تقرير الشهر الماضى يشير إلى انخفاض 260 ألف برميل يوميا.

وأفاد التقرير نقلا عن مصادر ثانوية أن إنتاج أوبك تراجع فى أغسطس 124 ألف برميل يوميا إلى 30,23 مليون برميل يوميا، حيث طغى انخفاض المعروض الليبى على زيادة الإمدادات .

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مصر 365

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