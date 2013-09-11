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ضبط 2000 قطعة ملابس أمن مركزى فى مصنع ملابس غير مرخص بالقليوبية

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ضبط 2000 قطعة ملابس أمن مركزى فى مصنع ملابس غير مرخص بالقليوبية ضبط 2000 قطعة ملابس أمن مركزى فى مصنع ملابس غير مرخص بالقليوبية

ملابس أمن مركزى- أرشيف

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بقليوب يقوم بتصنيع ملابس عسكرية خاصة بالأمن المركزى دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة ، وبالفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تحركت حملة مشتركة من ضباط مباحث إدارة ووحدة مباحث القسم أسفرت عن ضبط احمد . ش 25 سنه المدير المسئول عن إدارة المصنع لمخالفته شروط الترخيص لتصنيعه ملابس عسكرية خاصة بالأمن المركزى التابعة لوزارة الداخلية بدون موافقة الجهات المختصة وعدم وجود ترخيص للمصنع وسجل تجارى.

تم ضبط 2000 أفرول أسود خاص بالأمن المركزى تحت التجهيز عبارة عن بنطلون أسود وجاكيت أسود و 6 تى شيرت أسود .و 35 توب قماش أسود تحت التصنيع وعدد 34 أفرول كامل .

بمواجهة مدير المصنع المضبوط أقر بعدم وجود تراخيص للمصنع وجارى استخراجها .

وأكد وجود تفويض من الشركة الدولية للملالس الجاهزة والتوريدات العامة بتاريخ 10/8/2013 بناء على أمر التوريد الصادر من صندوق الولاء لضباط الأمن المركزى لتوريد الملابس العسكرية .

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6864 جنح قسم قليوب لسنة 2013م وجارى العرض علي النيابه 0

 

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