المصريون فى أمريكا يحتشدون أمام «الأمم المتحدة» لتأييد «30 يونيو» أثناء زيارة «منصور»

كتب : أحمد البهنساوى وسماح حسن منذ 54 دقيقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن الجالية المصرية فى نيويورك تعتزم تنظيم مظاهرات يشارك فيها المصريون المقيمون بمختلف الولايات الأمريكية، تأييداً لثورة 30 يونيو، أثناء حضور الرئيس المصرى عدلى منصور جلسة الأمم المتحدة وإلقاء كلمة مصر أمام جمعيتها العامة فى الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجارى. وكان عدد من الموالين للإخوان فى الولايات المتحدة قد أعلنوا اعتزامهم تنظيم مظاهرات تندد بزيارة «منصور»، وأكدت مصادر أن كلاً من المؤيدين والمعارضين يشترط حصولهم من السلطات الأمريكية المختصة على تصريح بمكان وتوقيت المظاهرات لإقامتها، وحتى لا يحدث اشتباك بين الجانبين فسوف يجرى الفصل بين المتظاهرين، بحيث يتم تحديد مكانين مختلفين لكل منهما.

من جانبه، قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت: «إن مشاركة الرئيس عدلى منصور تأتى فى إطار انطلاق فعاليات الدورة السابعة والستين لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما أن سفر رئيس الجمهورية المؤقت بنفسه سيدعم من إظهار الوضع السياسى الحقيقى فى مصر وتوضيحه للعالم الخارجى، خاصة تلك الدول التى ترى أن ما حدث بمصر انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية».

ونفى «المسلمانى» ما تردد عن تفويض نبيل فهمى، وزير الخارجية، بالسفر إلى الولايات المتحدة لإلقاء الكلمة بدلاً منه، نظراً للأحداث الداخلية المتوترة وبعد المحاولة الإرهابية لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نهاية الأسبوع الماضى.

ووصف أحمد المسلمانى دعوات قيادات الإخوان بأمريكا للتظاهر ضد «منصور» بأنها لا تمثل أى أهمية، ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على قرار «منصور» بالسفر أو على سلامته.