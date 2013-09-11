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أوباما: قررت شن عملية عسكرية محدودة ضد قوات الأسد

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أوباما: قررت شن عملية عسكرية محدودة ضد قوات الأسد أوباما: قررت شن عملية عسكرية محدودة ضد قوات الأسد

قال الرئيس الأمريكى بارك أوباما، إن الرئيس السورى بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية فى فعل مذبحة ضد أبناء شعبه، واصفا إياها بالجريمة البشعة التى لا ترضاها الإنسانية، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الأبرياء جراء هذه الهجمات، التى شنها نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى استخدام غاز السارين.

وأضاف "أوباما" فى كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء من البيت الأبيض، أنه لا سبب فى استخدام هذه الأسلحة الكيماوية، وكأن الأسد يشن حربا ضد أبناء شعبه، ولا يمكن قبول ذلك.

وأكد "أوباما"، أنه قرر شن عملية عسكرية محدودة ضد بشار الأسد .

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