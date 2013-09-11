ممثل الائتلاف السورى: لا نثق فى النظامين السورى والروسى

أشار "نجيب غضبان"، الممثل الخاص للائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة فى سوريا، بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنهم لا يثقون فى النظامين السورى والروسى، بشأن وضع الأسد الأسلحة الكيميائية تحت المراقبة الدولية، حسب المقترح الذى دعا إليه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف، ونجيب غضبان، وفرح الأتاسى رئيسة جمعية المرأة السورية الوطنية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أضاف غضبان أنهم يتفهمون محاولات الحكومة الأمريكية إقناع شعبها بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السورى، وأنها لم تترك السوريين وحدهم، لافتا إلى أن الأمريكان يركزون على موضوع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية بغوطة دمشق فى 21 أغسطس الماضى.

ومن جانبه أوضح خالد صالح، أن عدد القتلى نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية فى دمشق، فى ازدياد مستمر يوميا، بسبب وفاة العديد من الجرحى، مشددا أن على المجتمع الدولى أن يمارس ضغوطا أكثر على النظام السورى وداعمه الأكبر النظام الروسى، وأنه يجب توجيه ضربة لنظام الأسد حتى لا يكرر ما ارتكبه من مجازر بحق الشعب المدنى الأعزل.