النيابة تُخلى سبيل رئيس ديوان «مرسى» فى قضية «الاتحادية»

كتب : الوليد إسماعيل منذ 20 دقيقة

قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الوطن» إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى الاتحادية، التى أُحيل فيها محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان ومسئولى رئاسة الجمهورية إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل لأغراض إرهابية فى أحداث الاعتداء على معتصمى الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إخلاء سبيل «الطهطاوى» اتخذته النيابة بعد استبعاده من الاتهام وفقاً للتحقيقات التى أشارت إلى عدم توافر عناصر الاتهام والمسئولية الجنائية فى تلك الأحداث، بعد سماع أقوال الشهود وتسلم تحريات الأمن الوطنى فى القضية.

من ناحية أخرى، قالت مصادر بمحكمة الاستئناف إنه جارٍ حالياً إعداد ملف قضية «الاتحادية» لتحديد دائرة لها وموعد بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فيها، وأشار المصدر إلى أن ذلك سيكون نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء فحص وتبويب أوراق القضية التى تصل أوراقها إلى قرابة 8 آلاف ورقة.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال محمد مرسى و14 آخرين للجنايات فى قضية الاتحادية الأولى.