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الطلاب الإخوان يستعدون للعام الدراسى بالتظاهرات

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الطلاب الإخوان يستعدون للعام الدراسى بالتظاهرات الطلاب الإخوان يستعدون للعام الدراسى بالتظاهرات
مظاهرة لحركات المعلمين للمطالبة بإسقاط مجلسها «الإخوانى»

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد ودعاء عادل ومحمود شعبان منذ 8 دقائق

يستعد طلاب تنظيم الإخوان بالجامعات على مستوى الجمهورية، بتدشين حملة من التظاهرات والاعتصامات من أجل عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، والإفراج عن قيادات الإخوان الموجودين بالسجون بداية من المرشد العام محمد بديع، وانتهاءً بأعضاء التنظيم المقبوض عليهم من المحافظات بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فى أعمال مسلحة.. وعلمت «الوطن» أن مشرفى ومسئولى الكليات والجامعات من الإخوان اجتمعوا الأيام الماضية فى إحدى الشقق بمدينة نصر، للاتفاق على خطة العمل فى العام الدراسى الجديد، وتضمنت التنسيق مع طلاب كل من الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل ومصر القوية، وحزب الوسط، من أجل قيادة الحراك والفعاليات الخاصة بهم داخل الجامعة. وقال أحمد ناصر، أحد الطلاب الإخوان، إن اجتماعات جرت الأيام الماضية بين طلاب إسلاميين ويساريين للاتفاق على خطة للتحرك داخل الجامعة حال حدوث أية اعتقالات أو منع الطلاب المنتمين للقوى السياسية من السكن داخل المدينة الجامعية أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى داخل الكليات والجامعات. وأضاف أن التحركات تتضمن تشكيل ائتلاف طلابى يترأسه أحد القيادات الطلابية اليسارية أو الليبرالية.

ومن ناحية أخرى، نظم العشرات من حركات المعلمين منها «المجلس الوطنى للتعليم، اللجنة التنسيقية للمعلمين، الجبهة الحقوقية، اتحاد المعلمين والنقابة المستقلة»، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهن التعليمية أمس، للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الذى يسيطر عليه أنصار تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الحلوانى رئيس النقابة.

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