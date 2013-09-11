أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدقيق أوراق 3394 متقدما في برنامج خادم الحرمين للابتعاث

Google+ Print
تدقيق أوراق 3394 متقدما في برنامج خادم الحرمين للابتعاث تدقيق أوراق 3394 متقدما في برنامج خادم الحرمين للابتعاث

 صالح العلياني (الدمام)

بدأت وزارة التعليم العالي في تدقيق أوراق المتقدمين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للمرحلة التاسعة في عدد من المناطق للتأكد من صحة كافة أوراق المتقدمين للدخول إلى المرحلة النهائية من مراحل القبول.وأوضح مستشار وزارة التعليم في برنامج خادم الحرمين الشريفين المشرف على تدقيق أوراق المتقدمين في المنطقة الشرقية الدكتور محفوظ الزهراني أن الوزارة استحدثت 6 مراكز في عدد من المناطق لتسهيل تدقيق أوراق المتقدمين والعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة. وبين الزهراني أن مركز القبول والتدقيق في المنطقة الشرقية بدأ قبل أربعة أيام حيث تم تبليغ كافة المتقدمين على البرنامج برسائل نصية قبل انعقاد الملتقى. وبين الزهراني أن عدد المتقدمين للبرنامج من المنطقة الشرقية أكثر من 3394 متقدما تم استدعاؤهم من خلال وسائل التواصل باليوم والتاريخ والساعة لمتابعة تدقيق أوراقهم وملفاتهم. وأكد أن عملية التدقيق لا تتجاوز دقيقة واحدة في حال كانت الملفات والمستندات والأراق للطالب أو الطالبة مكتملة. وطالب الزهراني كافة المتقدمين بضرورة التقيد بالموعد المحدد لكل طالب وطالبة الذي تم إرساله إليهم برسائل الجوال، لافتا إلى أن المعاناة التي تواجههم هي عدم الالتزام بالموعد المحدد للمتقدم ما يتسبب في تأخير النظر في الطلبات الأساسية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي طلب للمتقدم ما عدا الطلبات التي لم تستكمل، لافتا إلى أنه يمكن تحويل النظر في متابعة الملف إلى مراكز أخرى في حال إبداء رغبة من المتقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية