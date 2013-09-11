تدقيق أوراق 3394 متقدما في برنامج خادم الحرمين للابتعاث

صالح العلياني (الدمام)

بدأت وزارة التعليم العالي في تدقيق أوراق المتقدمين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للمرحلة التاسعة في عدد من المناطق للتأكد من صحة كافة أوراق المتقدمين للدخول إلى المرحلة النهائية من مراحل القبول.وأوضح مستشار وزارة التعليم في برنامج خادم الحرمين الشريفين المشرف على تدقيق أوراق المتقدمين في المنطقة الشرقية الدكتور محفوظ الزهراني أن الوزارة استحدثت 6 مراكز في عدد من المناطق لتسهيل تدقيق أوراق المتقدمين والعمل على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة. وبين الزهراني أن مركز القبول والتدقيق في المنطقة الشرقية بدأ قبل أربعة أيام حيث تم تبليغ كافة المتقدمين على البرنامج برسائل نصية قبل انعقاد الملتقى. وبين الزهراني أن عدد المتقدمين للبرنامج من المنطقة الشرقية أكثر من 3394 متقدما تم استدعاؤهم من خلال وسائل التواصل باليوم والتاريخ والساعة لمتابعة تدقيق أوراقهم وملفاتهم. وأكد أن عملية التدقيق لا تتجاوز دقيقة واحدة في حال كانت الملفات والمستندات والأراق للطالب أو الطالبة مكتملة. وطالب الزهراني كافة المتقدمين بضرورة التقيد بالموعد المحدد لكل طالب وطالبة الذي تم إرساله إليهم برسائل الجوال، لافتا إلى أن المعاناة التي تواجههم هي عدم الالتزام بالموعد المحدد للمتقدم ما يتسبب في تأخير النظر في الطلبات الأساسية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي طلب للمتقدم ما عدا الطلبات التي لم تستكمل، لافتا إلى أنه يمكن تحويل النظر في متابعة الملف إلى مراكز أخرى في حال إبداء رغبة من المتقدم.