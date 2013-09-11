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نظام تحكم مرتبط بالأحداثيات الدولية في عين دار

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نظام تحكم مرتبط بالأحداثيات الدولية في عين دار نظام تحكم مرتبط بالأحداثيات الدولية في عين دار

 عكاظ (الدمام)

انتهت بلدية عين دار من تثبيت نظام تحكم لكامل النطاق العمراني مرتبط بالأحداثيات الدولية للمملكة. وأشار رئيس بلدية عين دار المهندس سلطان حامد الزايدي إلى أنه تم رفع المباني القائمة والأسوار والمزارع وأبراج الاتصالات والمحلات وأعمدة الإنارة وأعمدة الكهرباء وبتر حدود الملكيات ومناهل المياه والصرف الصحي. وأضاف أنه تم كذلك إعداد ميزانية شبكية للأراضي الفضاء داخل المخططات وخطوط كنتور لبيان الارتفاعات والانخفاضات وللمساعدة بعد ذلك في تخطيط وتصميم الطرق داخل المخططات، وأضاف الزايدي بأن الأعمال التخطيطية والمساحية تعتبر من الركائز الرئيسة المُنظمة لمعظم المهام التنفيذية التي تقوم بها الأمانات والبلديات وصولاً إلى تحقيق التطلعات والرؤى الآنية والمستقبلية للتطوير التنموي المستمر للخدمات البلدية.

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