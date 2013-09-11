حوسبة التعاملات المالية والمحاسبية في أمانة الشرقية

عكاظ (الدمام)

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير أنظمة خدمات الشؤون المالية والإدارية الإلكترونية وطرحها وإتاحتها على الإنترنت لتقديم أكبر خدمات ممكن الاستفادة منها وذلك لإدارات وموظفي الأمانة، والشركات والمؤسسات، والبلديات التابعة والمرتبطة وذلك دون الحاجة للتواجد في مبنى الأمانة. وأشار مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز بن إبراهيم الحافظ أن هناك العديد من الخدمات التي سوف تستفيد منها إدارات وموظفي الأمانة والبلديات، كما أن هناك عددا من الخدمات التي سوف تستفيد منها البلديات التابعة والمرتبطة أبرزها خدمة السداد الإلكتروني، وهناك الخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات مثل شراء الكراسات، والاستعلام عن أمر صرف المقاولين وغيرها.