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الأمانة والمرور يضعان اللمسات النهائية لـتقاطع طريقين محوريين في الدمام

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الأمانة والمرور يضعان اللمسات النهائية لـتقاطع طريقين محوريين في الدمام الأمانة والمرور يضعان اللمسات النهائية لـتقاطع طريقين محوريين في الدمام

 عكاظ (الدمام)

بحث اجتماع تنسيقي عقد في أمانة الشرقية وضم مدير عام الدراسات والإشراف ومدير عام الجسور والأنفاق المهندس عبدالجليل الرمضان، والمهندس صالح العمران وإدارة هندسة المرور برئاسة العقيد علي الزهراني والرائد بندر الحافي.. مشروع نفق طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطعه بشارع علي بن أبي طالب في الدمام والمزمع تنفيذه قريبا، وشهد اللقاء حضور مقاول المشروع.ووضع الاجتماع اللمسات النهائية للتحويلة المرورية والتي راعت انسيابية الحركة، كما بحث البدائل للتحويلات ومتطلباتها من لوحات مرورية وإرشادية ووسائل السلامة، كما تمت مناقشة الخطة الإعلامية المصاحبة لهذا الإغلاق والمدة الزمنية، وأصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد محمد الجبير تعليمات بتقليل مدة الإغلاق بحيث يتم الإغلاق الكامل لمنطقة العمل في مرحلته الأولى على أن يتم الفتح الجزئي للحركة المرورية بشارع علي بن أبي طالب في حال إنهاء ما معدله 68 % من المشروع. وتستعد أمانة المنطقة الشرقية ببدء تنفيذ تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الإمام علي بن أبي طالب بقيمة إجمالية قدرها 127.985.051 ريالا ومدة التنفيذ 24 شهراً ويسهم المشروع في فك الاختناقات المرورية وضمان انسيابية الحركة في هذا المحور الهام ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 1500 متر ويبلغ طول جسم النفق الخرساني 918 مترا وعرض النفق من الداخل 24.62 متر باتجاهين يفصل بينهما حواجز نيوجيرسي الخرسانية وبكل اتجاه عدد 3 حارات وطريق الخدمة على جانبي النفق وبكل منها عدد 3 حارات ومواقف السيارات وحواجز نيوجيرسي للجزيرة الوسطى.

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