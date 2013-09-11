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900 مواطن على 15 خطا لاستقبال التمور

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900 مواطن على 15 خطا لاستقبال التمور 900 مواطن على 15 خطا لاستقبال التمور

 سالم السبيعي (الأحساء)

بدأ مصنع تعبئة التمور في الأحساء في استقبال الإنتاج للموسم الحالي، حيث استقبل المصنع أولى دفعات التمور بداية ذي القعدة الجاري وفق الكميات المحددة للمزارعين المسجلين للتوريد في هذا الموسم ووفقا لمخصصات الزكاة، كما يستقبل المصنع 25 ألف طن من التمور من مختلف مناطق المملكة حسب الأصناف المحددة للتوريد.وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الري والصرف فرحان بن فهد العقيل أن الاستعداد للموسم يتم بمتابعة من وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ومدير عام الهيئة المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، مشيرا إلى أن المصنع أكمل كافة استعداداته لبدء الموسم لتعبئة الكمية المحددة من التمور من خلال 15 خط إنتاج وفق أرقى معايير التعبئة وبعد الفحص المخبري اللازم لضمان جودة وسلامة التمور. وذكر أن العاملين في المصنع وعددهم 900 مواطن من العمالة الموسمية.وأضاف العقيل أن التمور المنتجة من المصنع توزع وفق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على المحتاجين داخل المملكة وكذلك ضمن برنامج الغذاء العالمي (الفآو) وهناك كميات مخصصة كإعانات مباشرة لعدد من الدول.وأشار العقيل إلى أن التمور يجلبها المزارعون وفق معايير وشروط محددة تضمن جودتها، مهيبا بالمزارعين الالتزام بجودة تمورهم وطرق حفظها ونقلها تحقيقاً للجودة المطلوبة. وأضاف أن سعر التمور الموردة تبلغ 5 ريالات للكيلو الواحد من المزارع المطبقة لنظام الري الحديث ومبلغ 3 ريالات للمزارع غير المطبقة في عموم مناطق المملكة، موضحا أن هناك تناميا في أعداد المزارع المطبقة.

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