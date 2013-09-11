تطعيم «الشوكية» في المدارس الابتدائية الأحد

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

تعتزم إدارة الرعاية الصحية الأولوية بالعاصمة المقدسة بالتنسيق مع إدارة الوحدة الصحية المدرسية بإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة تنفيذ حملة تحصين لجميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بمدارس مكة المكرمة الحكومية والأهلية بلقاح الحمى الشوكية داخل المدارس وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.وأكدت إدارة التربية والتعليم أن الحملة جاءت تمهيدا لاستقبال موسم الحج وضرورة إعطاء الطلاب والطالبات جرعة التطعيم لتساعدهم في الوقاية وإبعاد الأمراض وانتقال العدوى إليهم في الموسم.وطلبت إدارة التعليم من أولياء أمور الطالبات والطلاب التعاون والحرص على تطعيم أبنائهم وبناتهم حماية لهم من مرض الحمى الشوكية، مبينة أن فرق من المراكز الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية ستزور المدارس لإعطاء التطعيم، مشددة على أنه لن يتم تلقيح من سبق له التلقيح خلال استكمال الملف الخاص بالقبول بالمدرسة أو خلال السنتين الماضيتين.