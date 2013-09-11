محافظ كفر الشيخ: سنوفر وظيفة لكل معاق..ويُفتح اليوم باب التقدم

وافق المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ السماح للمعاقين بالتقدم بأوراقهم لمكتب خدمة المواطنين بالمحافظة اليوم وغدا حتى يمكن إرسالها لمديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ لترتيب وأعداد الكشوف الخاصة بهم.



> أكد المحافظ أن الدولة ترعى المعاقين ومتحدى الإعاقة وتعمل على راحتهم وايجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم طبقا للمتاح من الدرجات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعينهم عليها.



> وأشار المحافظ بأنه سيتم التأكد من شهادات الاعاقة عن طريق مراجعة مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ الجهة الصادر عنها هذه الشهادات و تحديد نسب الإعاقة لكل معاق والتأكد من صحة الشهادات الممنوحة للمعاقين لتحويله على القومسيون الطبى العام للتأكد من مدى صحة هذه الاعاقة وفى حالة ثبوت أية مخالفة بتزوير الشهادات سيتم احالة صاحبها للنيابه العامة .



> وطلب المحافظ من ذوى الاحتياجات الخاصة اختيار ثلاثة منهم وممثل عن المجلس القومى للإعاقة واثنين من العاملين بالديوان العام لتمثيل باقى المعاقين والتحدث نيابة عنهم ومتابعة الإجراءات والتواصل مع المحافظة والقومسيون الطبى وتحديد الشروط اللازمة لاختيار المستحقين طبقا للمتاح من الدرجات المالية حتى يمكن مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعمل على تدبير الدرجات المالية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعاقين للتعيين عليها .



> جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية لـ200 شاب وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتعينهم ضمن نسبة الـ5% معاقين أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم العام الماضى فى حدود وطلب المحافظ لقائهم بحضور محمد النجار وكيل الوزارة بكفر الشيخ .