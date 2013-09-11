براد بيت: لدينا الكثير من الأفكار للجزء الثاني من World War Z

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 11-09-2013 06:24

أكد النجم العالمي براد بيت على وجود نية لإنتاج الجزء الثاني من فيلمه الناجح World War Z، والذي كان من إحدى مفاجآت أفلام هذا الصيف، بإيراداته حول العالم والتي بلغت 536 مليون دولار.

وفي حواره مع مجلة "فاريتي" قال بيت إن المناقشات الآن تجري حول كيفية إنتاج الجزء الجديد، متابعا أن "لدينا الكثير من الأفكار والمعلومات التي يمكن أن نستخرج منها أحداثا ونتصور من خلالها كيف سيعمل عالم الزومبي".

وأوضح النجم العالمي أنهم سوف يفعلون ما بوسعهم في هذا الصدد، "وعلينا أن نحصل على السيناريو أولا لنرى إذا كنا سنذهب أبعد من ذلك".

ومن جانبها أكدت ميريلي إينوس، التي لعبت دور البطولة أمام بيت في الفيلم المذكور، أنها حريصة على العودة في جزء جديد من الفيلم، كما أنها في انتظار السيناريو أولا "ولكن نعم أنا أود العودة من جديد لهذا الفيلم".