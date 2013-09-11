أنباء عن عودة ويل سميث إلى فريق عمل Independence Day 2

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 11-09-2013 06:44

كشف المخرج الألماني رولاند إيمريش، في حوار حول الجزء الثاني من فيلمه الكبير Independence Day، والمعروف في مصر باسم "يوم الاستقلال"، عن إمكانية عودة النجم الأسمر ويل سميث مرة أخرى إلى طاقم العمل.

وكان إيمريش قد أعلن من قبل عن بدء العمل على الجزء الثاني بدون ويل سميث، لكنه عاد وأكد لموقع "ديجيتال سباي" أن الممثل الأسمر عاد لطاولة الحوار مرة أخرى، قائلا: "لقد حددنا موعدا للقاء وسوف نتحدث مجددا وكل شيء ممكن الحدوث في ظل ذلك".

جدير بالذكر أنه في حالة موافقة سميث على العودة، فسوف ينضم للنجوم بيل بولمان وجيف جولدبلوم، وكلاهما كانا بطلين في الجزء الأول من الفيلم، وقد أكد إيمريش على تواجدهما في الجزء الجديد.